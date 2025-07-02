Зеленський про призупинення допомоги від США

Володимир Зеленський заслухав доповіді міністрів оборони та закордонних справ щодо ситуації із призупиненням постачання допомоги від США.

"Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей. Сьогодні ж обговорили наступні кроки у відносинах із Європейським Союзом – на це півріччя головування Данії. Була сьогодні нарада з нашими урядовцями та командою Офісу – готуємо також із Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, спільне виробництво, і готуємо новини щодо наших дронів, дронів-перехоплювачів", - розповів Зеленський.

Він також повідомив, що відбулася зустріч із підприємцями – членами Американської торговельної палати, на якій теж порушили питання ППО.

"Це компанії, які сплачують податки в нашій державі та зберігають робочі місця. Але також це компанії та люди, що мають значний вплив. Для всіх нас в Україні важливо, щоб кожен зараз використовував свій особистий вплив заради спільного результату. Продовження американської підтримки для України, для нашого захисту, для наших людей – це наш спільний інтерес", - наголосив президент.

Голова держави додав, що "ми очікуємо більшої активності від підприємців у просуванні цього нашого безпекового порядку денного".