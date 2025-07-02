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Зеленський про призупинення допомоги від США

02 липня 2025, 21:07
Зеленський про призупинення допомоги від США
Володимир Зеленський
Президент закликав американський бізнес допомогти у цьому питанні.
Володимир Зеленський заслухав доповіді міністрів оборони та закордонних справ щодо ситуації із призупиненням постачання допомоги від США.
 
Про це ідеться у відеозверненні глави держави.
 
"Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей. Сьогодні ж обговорили наступні кроки у відносинах із Європейським Союзом – на це півріччя головування Данії. Була сьогодні нарада з нашими урядовцями та командою Офісу – готуємо також із Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, спільне виробництво, і готуємо новини щодо наших дронів, дронів-перехоплювачів", - розповів Зеленський.
 
Він також повідомив, що відбулася зустріч із підприємцями – членами Американської торговельної палати, на якій теж порушили питання ППО.
 
"Це компанії, які сплачують податки в нашій державі та зберігають робочі місця. Але також це компанії та люди, що мають значний вплив. Для всіх нас в Україні важливо, щоб кожен зараз використовував свій особистий вплив заради спільного результату. Продовження американської підтримки для України, для нашого захисту, для наших людей – це наш спільний інтерес", - наголосив президент.
 
Голова держави додав, що "ми очікуємо більшої активності від підприємців у просуванні цього нашого безпекового порядку денного".
 
росія окупантиВолодимир Зеленськийвійна в Україні

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