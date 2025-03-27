Зеленський про страхи путіна, санкції та розвіддані США: головні тези інтерв'ю
Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор владімір путін найбільше боїться свого суспільства, втрати сили та ізоляції.
Про це він розповів в інтерв'ю для Eurovision News та французького видання Le Figaro.
Три головні страхи путіна
За словами Зеленського, путін боїться:
- Дестабілізації в росії. Український президент наголосив, що це неминуче, оскільки економіка країни слабшає через санкції, а контроль кремля над територіями стає дедалі слабшим. "Якщо Захід тиснутиме на путіна, дестабілізація в його суспільстві посилиться, і він цього боїться", – зазначив Зеленський.
- Втрати своєї сили. Це пов’язано як із внутрішньою ситуацією в рф, так і з віком диктатора. "Він помре скоро – це факт. І тоді все закінчиться", – підкреслив Зеленський.
- Політичної ізоляції. Український лідер наголосив, що, попри санкції, ізолювати путіна повністю не вдалося. Важливу роль у цьому відіграє позиція США. "Головне, щоб Америка не допомагала йому виходити з ізоляції, бо це небезпечно", – резюмував він.
Заклик до США щодо санкцій
Зеленський також застеріг колишнього президента США Дональда Трампа від пом'якшення санкцій проти росії. На його думку, будь-яка поступка з боку США буде розцінена путіним як слабкість. "Якщо Трамп послабить санкції, путін зробить висновок, що він слабкий президент, і піде далі", – наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що путін утримує владу в росії протягом 25 років, знищуючи опозицію, а також намагається розділити Європу та США. "Він не може боротися з усіма одночасно, бо тоді програє. А якщо програє – втратить владу і кремль", – заявив Зеленський.
Роль США в протиповітряній обороні України
Президент України також зазначив, що Київ не має можливості самостійно відстежувати запуски російських балістичних ракет і отримує відповідні розвіддані виключно від партнерів. "З початку повномасштабного вторгнення я наполегливо просив надати нам прямий доступ, але поки що цього немає. Проте ми вдячні за розблокування доступу до розвідданих – це успіх нашої команди", – сказав Зеленський.
Український лідер закликав Захід продовжувати підтримку Києва, посилювати санкційний тиск на росію та не дозволяти путіну виходити з політичної ізоляції.