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ПОЛІТИКА

Зеленський про страхи путіна, санкції та розвіддані США: головні тези інтерв'ю

27 березня 2025, 11:14
Зеленський про страхи путіна, санкції та розвіддані США: головні тези інтерв'ю
Зеленський вважає, що глава кремля владімір путін найбільше боїться втратити свою силу, однак це неминуче станеться через смерть диктатора.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор владімір путін найбільше боїться свого суспільства, втрати сили та ізоляції.

Про це він розповів в інтерв'ю для Eurovision News та французького видання Le Figaro.

Три головні страхи путіна

За словами Зеленського, путін боїться:

  • Дестабілізації в росії. Український президент наголосив, що це неминуче, оскільки економіка країни слабшає через санкції, а контроль кремля над територіями стає дедалі слабшим. "Якщо Захід тиснутиме на путіна, дестабілізація в його суспільстві посилиться, і він цього боїться", – зазначив Зеленський.
  • Втрати своєї сили. Це пов’язано як із внутрішньою ситуацією в рф, так і з віком диктатора. "Він помре скоро – це факт. І тоді все закінчиться", – підкреслив Зеленський.
  • Політичної ізоляції. Український лідер наголосив, що, попри санкції, ізолювати путіна повністю не вдалося. Важливу роль у цьому відіграє позиція США. "Головне, щоб Америка не допомагала йому виходити з ізоляції, бо це небезпечно", – резюмував він.

Заклик до США щодо санкцій

Зеленський також застеріг колишнього президента США Дональда Трампа від пом'якшення санкцій проти росії. На його думку, будь-яка поступка з боку США буде розцінена путіним як слабкість. "Якщо Трамп послабить санкції, путін зробить висновок, що він слабкий президент, і піде далі", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що путін утримує владу в росії протягом 25 років, знищуючи опозицію, а також намагається розділити Європу та США. "Він не може боротися з усіма одночасно, бо тоді програє. А якщо програє – втратить владу і кремль", – заявив Зеленський.

Роль США в протиповітряній обороні України

Президент України також зазначив, що Київ не має можливості самостійно відстежувати запуски російських балістичних ракет і отримує відповідні розвіддані виключно від партнерів. "З початку повномасштабного вторгнення я наполегливо просив надати нам прямий доступ, але поки що цього немає. Проте ми вдячні за розблокування доступу до розвідданих – це успіх нашої команди", – сказав Зеленський.

Український лідер закликав Захід продовжувати підтримку Києва, посилювати санкційний тиск на росію та не дозволяти путіну виходити з політичної ізоляції.

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