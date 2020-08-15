Зеленський про видачу "вагнерівців": дай Боже, щоб Білорусь не отримала Донбас

"На мій погляд, це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах", - написав Зеленський

Зеленський заявив, що демонстративна видача людей, які дійсно мають стосунок до безумовного втручання у справи як Білорусі, так і України, це "погана історія, в якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків".

Президент України Володимир Зеленський назвав неприйнятною та несправедливою видачу Росії найманців "Вагнера" з Білорусі, що матиме трагічні наслідки.

Про це український президент написав на своїй Facebook-сторінці у суботу вранці, повідомляє "Європейська правда".

"На мій погляд, це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах", - написав Зеленський, коментуючи видачу Росії "вагнерівців", яких він назвав "демонами сучасної війни".

Зеленський заявив, що демонстративна видача людей, які дійсно мають стосунок до безумовного втручання у справи як Білорусі, так і України, це "погана історія, в якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків".

"Бійців приватної військової компанії "Вагнер", які нещодавно були затримані на території Білорусі, таки відправили до Росії. Попри наявні домовленості про суто юридичний і суто об’єктивний підхід до оцінки цієї справи.

Офіс Генерального прокурора України звертався до Генеральної прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих до України. Всім цим особам, серед яких 9 українських громадян, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Білоруська сторона залишила звернення без відповіді", - написав Зеленський.

"Вважаємо таке рішення, м’яко кажучи, несправедливим, таким, що не відповідає духу відносин між Україною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги", - заявив президент.

Він додав, що наслідки цього рішення будуть трагічними.

"Ми розуміємо, що вагнерівці все одно повернуться до свого звичного заняття - розповсюдження війни. Дай Боже, щоб білоруській владі не довелося й на своїй території отримати ще один палаючий, знекровлений Донбас, створити який всі ці "вагнерівці" дуже добре вміють. Бо вони - це ж про експансіонізм і насилля. Тільки про насилля", - написав Зеленський.

Президент також прокоментував звинувачення Лукашенка про "початок агресії" з держав ЄС та з України.

"Публічно наговорити про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було", - зазначив він.

У п’ятницю стало відомо, що Білорусь дозволила передати Росії 32 затриманих найманців "Вагнера", включно із тими, що воювали на Донбасі.

Про можливі міжнародні наслідки невизнання виборів у іншій державі читайте у статті "Визнання (не)легітимного Лукашенка: які варіанти лишаються для України".

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