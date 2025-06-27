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Зеленський про зовнішньополітичні результати за тиждень

27 червня 2025, 21:15
Зеленський про зовнішньополітичні результати за тиждень
Говорили про ЄС, трибунал та торгівлю
Партнери визнають виконання Україною необхідних умов на шляху до вступу в ЄС.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
"Доповідь щодо результатів зовнішньополітичної роботи за тиждень. Є відчутні рішення наших партнерів на підтримку України, передусім на рівні Євросоюзу. Команди уряду й Офісу сьогодні підсумували нашу взаємодію з Європою на рівні Європейської ради, Європейської комісії та країн-членів", – написав він.
 
Як зауважив президент України, партнери визнають виконання нашою державою необхідних умов на шляху до вступу – наш прогрес у підготовці до вступу, необхідних реформах та імплементації європейських правил в Україні.
 
"Виконуємо те, що обіцяли. Наша мета – бути готовими вже цьогоріч до відкриття всіх перемовних кластерів і першого кластеру – уже в липні. Важливо, щоб і наші партнери у Європи були готові до повного виконання того, що обіцяється у відносинах з Україною", – додав він.
 
Крім того, глава держави поінформував про доповіді щодо перемовин у сфері торговельних відносин із ЄС. Наразі триває робота на українські національні інтереси та інтерес зміцнення всієї Європи, наголосив Зеленський.
 
Серед іншого, була доповідь щодо реалізації домовленостей за підсумками візитів до Великої Британії та Нідерландів.
 
"Окремо обговорили імплементацію угоди України та Ради Європи про створення трибуналу щодо російської агресії проти України", – додав він.
 
Зеленський доручив команді Офісу та Міністерству закордонних справ сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу – фіналізації необхідних домовленостей із партнерами, запуску інституції та забезпечення її реальної роботи.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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