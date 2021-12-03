Зеленський продовжив угоду з Нідерландами про розслідування збиття MH17

Основним завданням місії є сприяння збиранню решток, проведенню розслідування, а також здійснення інших видів діяльності, які можуть бути погоджені між сторонами

Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження до серпня угоди з Нідерландами про місію захисту розслідування аварії літака рейсу MH17.

Про це у п'ятницю повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Закон "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2021 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року" Верховна Рада ухвалила 16 лютого 2021 року з ініціативи президента.

Угодою від 28 липня 2014 року була утворена багатонаціональна Міжнародна місія захисту розслідування катастрофи літака Malaysian Airlines рейсу MH17, яка сталася 17 липня 2014 року.

Основним завданням місії є сприяння збиранню решток, проведенню розслідування, а також здійснення інших видів діяльності, які можуть бути погоджені між сторонами.

Угода була укладена строком на один рік, її дію продовжували декілька разів.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що нещодавно суд розглянув звернення родичів щодо компенсацій