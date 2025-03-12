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Зеленський прокоментував атаку дронів по москві

12 березня 2025, 17:55
Зеленський прокоментував атаку дронів по москві
Це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що росія робить з нами, наголосив президент
Президент Володимир Зеленський заявив, що нещодавня атака дронів по москві та області це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що росія робить з нами. 
 
Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів. 
 
Наша армія залучає далекобійну зброю нашого виробництва, якщо ми говоримо про дрони. Це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що росія робить з нами”, – сказав Зеленський.
 
Також президент прокоментував удари росіян по Кривому Рогу. 
 
Був удар по Кривому Рогу. Зокрема, знов по готелю. Мені кажуть, що в Кривому Розі вже не залишилось готелів. Завдані удари балістикою. І це не один удар. По одному й тому ж самому готелю, тобто це не випадковість. Як ви вважаєте: чи будуть українські війська відповідати після такого? Не ми почали війну, але ми дійсно хочемо її завершення. Але вбивати наших людей і не отримувати за це відповіді – ні, такого не буде”, – сказав глава держави.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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