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Зеленський прокоментував чутки про звільнення Умєрова та Буданова

22 жовтня 2024, 16:53
Зеленський прокоментував чутки про звільнення Умєрова та Буданова
Фото: РБК-УКРАЇНА
Раніше у мережі з'явилася інформація, що Офіс президента нібито планує відставку міністра оборони та очільника ГУР

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирався змінювати міністра оборони Рустема Умєрова і начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це глава держави сказав у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами.

"Я не збирався це робити. Я не збирався змінювати Буданова. Інформація ця ходила, так. Стосовно Умєрова не було теж такого питання", – зауважив Зеленський.
 
Нагадаємо, у мережі з'явилася інформація, що Офіс президента нібито планує відставку Буданова та Умєрова. Згодом стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка.
Будановвійна в УкраїніУмєровросія окупанти

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