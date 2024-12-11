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Зеленський прокоментував дзвінок Орбана путіну

11 грудня 2024, 18:57
Зеленський прокоментував дзвінок Орбана путіну
Офіс президента
Президент закликав не грати на власний імідж за рахунок єдності.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана російському диктатору путіну.
 
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
 
"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН", - написав Зеленський 
 
Він також закликав політиків не грати на власний імідж за рахунок єдності, а дбати про спільний успіх.
 
"Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде росія, не можуть відбуватися без України. Вдячний Президенту Трампу й багатьом лідерам Європи, із якими ми вже працюємо разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру", - додав Зеленський.
 
Нагадаємо, що за даними російських ЗМІ, Орбан під час дзвінка з путіним обговорив мирні перемовини між Києвом та москвою. Натомість путін у відповідь поскаржився на "деструктивну лінію київського режиму", який нібито виключає можливість мирного врегулювання.

 

Віктор Орбанзеленськийвійна в Україніросія окупанти

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