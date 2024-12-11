Зеленський прокоментував дзвінок Орбана путіну

Президент закликав не грати на власний імідж за рахунок єдності.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана російському диктатору путіну.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН", - написав Зеленський

Він також закликав політиків не грати на власний імідж за рахунок єдності, а дбати про спільний успіх.