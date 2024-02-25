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Зеленський прокоментував можливість запрошення росії на саміт щодо формули миру

25 лютого 2024, 18:57
Зеленський прокоментував можливість запрошення росії на саміт щодо формули миру
Президент наголосив, що якщо Україна програє, її не буде, тому такий фінал не підходить.

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість переговорі із російською владою. За його словами, Україна запропонує майданчик, на якому президент рф може погодитися з тим, що він програв війну і що це була велика помилка.

Про це сказав Зеленський на пресконференції.

На запитання американського журналіста про те, чи не час говорити з путіним, Зеленський після паузи сказав: "Чи можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів?".

"Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні", – сказав він, наголосивши, що в нас немає альтернативи не перемогти.

Якщо Україна програє, її не буде, тому такий фінал не підходить.

"Чи Україна програє, чи буде складно, чи буде велика кількість жертв – залежить від вас, партнерів, західного світу", – сказав він, підкресливши важливість надання зброї.

Зеленський додав, що він намагається максимально розповідати українцям правду про війну, наскільки це можливо.

війна в Україніросія окупантиЗеленський.Мирні ініціативи

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