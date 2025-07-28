Зеленський прокоментував новий дедлайн Трампа для путіна

Глава держави подякував Трампу за його зосередженість на порятунку життів і припиненні цієї жахливої війни

Рішення президента США Дональда Трампа скоротити дедлайн для російського диктатора путіна - це прояв сили, яка може наблизити мир.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в соцмережі X.

"Чітка позиція та виражена рішучість президента США - якраз вчасно, коли багато що може змінитися завдяки силі заради справжнього миру. Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів і припиненні цієї жахливої війни", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна так само віддана миру. Київ хоче невпинно працювати з Вашингтоном, щоб зробити обидві країни безпечнішими, сильнішими та процвітаючими.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він вирішив змінити умови свого ультиматуму про вторинні тарифи для російського диктатора путіна. Тепер у диктатора немає 50 днів на досягнення миру з Україною.