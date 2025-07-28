Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський прокоментував новий дедлайн Трампа для путіна

28 липня 2025, 21:55
Зеленський прокоментував новий дедлайн Трампа для путіна
Глава держави подякував Трампу за його зосередженість на порятунку життів і припиненні цієї жахливої війни
Рішення президента США Дональда Трампа скоротити дедлайн для російського диктатора путіна - це прояв сили, яка може наблизити мир.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в соцмережі X.
 
"Чітка позиція та виражена рішучість президента США - якраз вчасно, коли багато що може змінитися завдяки силі заради справжнього миру. Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів і припиненні цієї жахливої війни", - зазначив Зеленський.
 
Президент додав, що Україна так само віддана миру. Київ хоче невпинно працювати з Вашингтоном, щоб зробити обидві країни безпечнішими, сильнішими та процвітаючими.
 
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він вирішив змінити умови свого ультиматуму про вторинні тарифи для російського диктатора путіна. Тепер у диктатора немає 50 днів на досягнення миру з Україною.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2025, 07:45
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється