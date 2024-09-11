Зеленський прокоментував плани Бразилії запросити путіна на саміт G20
11 вересня 2024, 18:57
Він також прокоментував відмову Монголії заарештувати путіна під час його нещодавнього візиту до країни.
Для участі президента держави-агресора росії путіна у саміті G20 у Бразилії доведеться обходити закон та ігнорувати Римський статут.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на конференції "Об’єднані заради справедливості".
"Через кілька місяців відбудеться саміт "Групи двадцяти" – дуже серйозна подія – в Бразилії. Ми чули сигнал від влади Бразилії, що вони планували запросити путіна. Але, щоб це сталось, їм закон доведеться обходити, право руйнувати й знову ігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?" - наголосив глава держави.
Він також прокоментував відмову Монголії заарештувати путіна під час його нещодавнього візиту до країни.
За його словами, світ має безліч конвенцій та тисячі сторінок декларацій, працює Римський статут для понад сотні країн світу.
"Повинен працювати Римський статут. Але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для путіна. І це відповідальність не просто чиясь окремо. Це відповідальність усього світу – зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються. Система права має й мусить працювати так, щоб Римський статут, і зокрема ордер Міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця, реально обмежували його та вже забезпечували його ізоляцію", - зазначив Зеленський.
Президент подякував колегам та прокуророві Хану й іншим його колегам, які працювали над цим.
"Усім вам дякую. Бо саме так суспільства реагують на злочинців – ізолюють їх. Саме так треба реагувати й щодо путіна – тиснути на нього, ізолювати його, примушувати його закінчувати війну й шукати миру", - додав український лідер.
Крім того, він звернув увагу, що є країни, у яких Римський статут не ратифікований, і "це глобальні гравці".