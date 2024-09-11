Зеленський прокоментував плани Бразилії запросити путіна на саміт G20

Він також прокоментував відмову Монголії заарештувати путіна під час його нещодавнього візиту до країни.

Для участі президента держави-агресора росії путіна у саміті G20 у Бразилії доведеться обходити закон та ігнорувати Римський статут.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на конференції "Об’єднані заради справедливості".

"Через кілька місяців відбудеться саміт "Групи двадцяти" – дуже серйозна подія – в Бразилії. Ми чули сигнал від влади Бразилії, що вони планували запросити путіна. Але, щоб це сталось, їм закон доведеться обходити, право руйнувати й знову ігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?" - наголосив глава держави.

Він також прокоментував відмову Монголії заарештувати путіна під час його нещодавнього візиту до країни.