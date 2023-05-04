Зеленський прокоментував погрози Медведєва щодо вбивства

Заступник голови Радбезу рф раніше пригрозив українському президенту вбивством після атаки дронів на кремль.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву заступника голови Радбезу рф Дмитра Медведєва про необхідність його "фізичного усунення".

Свою думку щодо цієї заяви він висловив під час брифінгу у Гаазі.

Голова держави заявив, що його не цікавлять заяви Медведєва, а росіянам рекомендував би краще думати над тим, як змінити політичний режим у себе в країни та завершити війну.

"Це не цікава тема. Ми не будемо спілкуватися з такими людьми ні про що. Я думаю, їм (росіянам) треба подумати, як змінити клімат у їхній власній країні, свій режим, а після того вони зможуть своє суспільство підготувати до будь-яких дипломатичних можливостей завершення цієї війни", - сказав Зеленський.

Разом з тим Зеленський зазначив, що наразі є більш важливим те, що на полі бою можна чітко побачити демотивовану країну.

"Ми не бачимо сильної армії на полі бою, ми не бачимо сильно суспільства, яке б підтримувало їхній рух уперед. Ми бачимо різні радикальні групки, які розмахують там чимось ядерним, закликають щось зробити проти нашої країни", - сказав президент.