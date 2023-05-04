Матеріали:
Теми:

Зеленський прокоментував погрози Медведєва щодо вбивства

04 травня 2023, 18:50
Зеленський прокоментував погрози Медведєва щодо вбивства
Володимир Зеленський
Заступник голови Радбезу рф раніше пригрозив українському президенту вбивством після атаки дронів на кремль.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву заступника голови Радбезу рф Дмитра Медведєва про необхідність його "фізичного усунення".

Свою думку щодо цієї заяви він висловив під час брифінгу у Гаазі.

Голова держави заявив, що його не цікавлять заяви Медведєва, а росіянам рекомендував би краще думати над тим, як змінити політичний режим у себе в країни та завершити війну.

"Це не цікава тема. Ми не будемо спілкуватися з такими людьми ні про що. Я думаю, їм (росіянам) треба подумати, як змінити клімат у їхній власній країні, свій режим, а після того вони зможуть своє суспільство підготувати до будь-яких дипломатичних можливостей завершення цієї війни", - сказав Зеленський.

Разом з тим Зеленський зазначив, що наразі є більш важливим те, що на полі бою можна чітко побачити демотивовану країну.

"Ми не бачимо сильної армії на полі бою, ми не бачимо сильно суспільства, яке б підтримувало їхній рух уперед. Ми бачимо різні радикальні групки, які розмахують там чимось ядерним, закликають щось зробити проти нашої країни", - сказав президент.

замахпрезидентвійна в Україніросія окупантиМедведєв

Останні матеріали

Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Cуспільство
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Переклад iPress – 04 травня 2023, 17:07
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Політика
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Переклад iPress – 04 травня 2023, 13:03
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Політика
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 травня 2023, 10:13
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Політика
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Переклад iPress – 03 травня 2023, 17:03
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Політика
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 03 травня 2023, 13:00
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 травня 2023, 09:51
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Переклад iPress – 02 травня 2023, 17:01
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Політика
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 13:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється