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Зеленський прокоментував претензії до "Слуги народу-3", - ВІДЕО

Кандидат у президенти не вважає рекламою серіал, де він грає президента
Кандидат у президенти Володимир Зеленський відреагував на претензії Комітету виборців України до третього сезону "Слуги народу".
Зеленський прокоментував претензії до "Слуги народу-3", - ВІДЕО Фото: tsn.ua

Володимир Зеленський каже, що серіал - творча робота, яка не заборонена законодавством "навіть держслужбовцям, яким я поки що не є".

"Ми вважаємо всі маніпуляції навколо "Слуги народу-3" відвертим прикладом брудних політичних технологій з застосуванням адмінресурсу, який намагаються реалізувати наші опоненти. Бачимо в цьому грубе порушення всіх демократичних норм. Це відбувається вже зараз, хоча до виборів ще півтора місяця. Це якась агонія системи. І вона демонструє страх і паніку старих політиків. Я вважаю, що передвиборні перегони повинні бути, як чесний спорт, де всі гравці в рівних умовах, а перемагає той, кого обирає народ. Але зараз спостерігаємо "бої без правил"", - цитує Зеленського його прес-служба.

Нагадаємо, що в КВУ заявили, що показ "Слуги народу-3" під час виборчого процесу має розглядатися як передвиборча агітація на користь кандидата в президенти Володимира Зеленського і повинен оплачуватися з виборчого фонду.

Прем'єра нового сезону серіалу "Слуга народу 3" запланована на березень 2019 року. Зеленський грає в ньому "президента з народу".

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14 02 2019 12:30
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