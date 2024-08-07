Що більше тиску буде на росію, то ближчим буде справедливий мир.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Курській області. За його словами, справедливий мир можливий лише через справедливу силу.

"Що більше тиску буде на росію – на агресора, який приніс війну в Україну, то ближчим буде мир", - переконаний Зеленський.

Він подякував за хоробрість бойовим підрозділам, які тримають позиції на покровському, лиманському, торецькому напрямках та Харківщині.

Зеленський додав, що згодом розповість деталі наступних кроків України.

Зеленський також анонсував нові програми соціальної підтримки сімей та бізнесу, створення нових робочих місць.

"Максимум захисту й безпеки для наших людей і якомога більше можливостей. Можливостей жити й працювати в Україні. Вже зараз це все готуємо", - підсумував Зеленський.

У Силах оборони досі не прокоментували ситуацію у Курській області. росіяни вчора повідомили, нібито українські військові вранці прорвали державний кордон країни агресора. За їх словами, бої там тривають досі, тобто вже понад добу.