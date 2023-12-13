Зеленський прокоментував уповільнення контрнаступу ЗСУ

За його словами, найбільше окупаційних військ зосереджено на сході.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що взимку будь-які операції, контрнаступальні чи оборонні, уповільнюються.

Про це глава держави сказав під час пресконференції спільно з учасниками Саміту країн Північної Європи у середу, 13 грудня.

Зеленський наголосив, що російські війська цьогоріч не мали жодного перемог на фронті.

"У будь-якому випадку це не про кризу, про зиму. Взимку завжди уповільнюються ті чи інші операції, контрнаступальні чи оборонні. І тому я думаю, цей сигнал повʼязаний саме з цим. Ми розуміємо, що у росії не було ніяких перемог в цьому році, вони нічого не змогли окупувати. Взимку все уповільнюється через багато різних причин, ми говоримо про оборону саме сходу нашої держави", - сказав він.

За його словами, найбільше окупаційних військ зосереджено на сході, йдеться про сотні тисяч військових.

"Там дуже багато разів, де минулого року було розбите угруповуваннявагнерівців, туди вони відіслали дуже велику кількість своїх військ. Ми говоримо про сотні тисяч військових. Тому найголовніше там стримувати та знищувати їх", - наголосив він.