Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Вугледару

За його словами, без відповідної зброї ми не можемо зупинити російську федерацію.

Відступ Збройних сил України з Вугледару Донецької області був правильним кроком для збереження життя наших військових.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте сьогодні у Києві.

"Без відповідної зброї ми не можемо зупинити російську федерацію, яка використовує відповідну ж зброю проти нас, руйнує все. І коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя. Тому що вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. Тому що це наші люди, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки", - сказав Зеленський.

Президент вкотре закликав міжнародних партнерів надати Україні "можливість зупиняти росію тією чи іншою зброєю, надати дозвіл, надати відповідні системи".

Нагадаємо, що 2 жовтня стало відомо, що Сили оборони України вийшли з міста Вугледар Донецької області.