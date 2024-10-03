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Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Вугледару

03 жовтня 2024, 17:31
Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Вугледару
За його словами, без відповідної зброї ми не можемо зупинити російську федерацію.
Відступ Збройних сил України з Вугледару Донецької області був правильним кроком для збереження життя наших військових.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте сьогодні у Києві. 
 
"Без відповідної зброї ми не можемо зупинити російську федерацію, яка використовує відповідну ж зброю проти нас, руйнує все. І коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя. Тому що вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. Тому що це наші люди, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки", - сказав Зеленський.
 
Президент вкотре закликав міжнародних партнерів надати Україні "можливість зупиняти росію тією чи іншою зброєю, надати дозвіл, надати відповідні системи".
 
Нагадаємо, що 2 жовтня стало відомо, що Сили оборони України вийшли з міста Вугледар Донецької області. 
війна в УкраїнівугледарВолодимир Зеленськийросія окупанти

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