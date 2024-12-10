Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський прокоментував заклик мобілізувати 18-річних

10 грудня 2024, 08:07
Зеленський прокоментував заклик мобілізувати 18-річних
Він зазначив, що варто екіпірувати та підготувати вже наявні бригади, а не створювати нові.
Президент України Володимир Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку, до якого закликають Сполучені Штати Америки.
 
Про це він написав у соцмережіі X (Twitter).
 
За його словами, зараз країні треба зосередитися на забезпеченні військовою технікою та підготовці наявних бригад, а не компенсувати брак цього молодістю солдатів:
 
"Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах".
 
Нагадаємо, що з боку Сполучених Штатів Америки неодноразово лунали заяви про те, що Київ має почати мобілізацію молодих хлопців до війська, оскільки в інших країнах це звичайна практика.
війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

Останні матеріали

росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 08:38
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Політика
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 12:20
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О'Брайен
Політика
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 08:07
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 08:03
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Політика
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 16:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється