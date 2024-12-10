Зеленський прокоментував заклик мобілізувати 18-річних
10 грудня 2024, 08:07
Він зазначив, що варто екіпірувати та підготувати вже наявні бригади, а не створювати нові.
Президент України Володимир Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку, до якого закликають Сполучені Штати Америки.
Про це він написав у соцмережіі X (Twitter).
За його словами, зараз країні треба зосередитися на забезпеченні військовою технікою та підготовці наявних бригад, а не компенсувати брак цього молодістю солдатів:
"Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах".
Нагадаємо, що з боку Сполучених Штатів Америки неодноразово лунали заяви про те, що Київ має почати мобілізацію молодих хлопців до війська, оскільки в інших країнах це звичайна практика.