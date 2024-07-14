Зеленський прокоментував замах на Трампа
14 липня 2024, 10:11
"Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі",– наголосив український Президент.
Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на ексочільника США Дональда Трампа.
Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).
"Із жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати", – наголосив Зеленський.
Український президент висловив радість через те, що Трамп уже в безпеці та побажав йому швидкого одужання.
"Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", – додав глава держави.
Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.
Тим часом за розслідування інциденту взялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.