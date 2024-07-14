Зеленський прокоментував замах на Трампа

"Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі",– наголосив український Президент.

Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на ексочільника США Дональда Трампа.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

"Із жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати", – наголосив Зеленський.

Український президент висловив радість через те, що Трамп уже в безпеці та побажав йому швидкого одужання.