Зеленський прокоментував зміну влади у Великій Британії
05 липня 2024, 12:57
Володимир Зеленський
Глава держави привітав Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера з переконливою перемогою на виборах.
Президент Володимир Зеленський сподівається на партнерство з новим урядом Великої Британії за підсумками дострокових парламентських виборів.
Про це глава держави повідомив у мережі X (Twitter).
Зокрема, Зеленський привітав Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера з переконливою перемогою на виборах.
"Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", - відзначив Зеленський.
Глава держави побажав новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Британії на світовій арені.
"З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", - додав Зеленський.
Окрім того, президент висловив вдячність доброму другу Ріші Сунаку за незмінну підтримку від уряду Великої Британії під його керівництвом.
"Танки Challenger, ракети Storm Shadow, тренування наших пілотів на F-16 і перша двостороння безпекова угода – це лише деякі з наших спільних досягнень, які Україна ніколи не забуде", - наголосив Зеленський.