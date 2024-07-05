Зеленський прокоментував зміну влади у Великій Британії

Глава держави привітав Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера з переконливою перемогою на виборах.

Президент Володимир Зеленський сподівається на партнерство з новим урядом Великої Британії за підсумками дострокових парламентських виборів.

Про це глава держави повідомив у мережі X (Twitter).

Зокрема, Зеленський привітав Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера з переконливою перемогою на виборах.

"Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", - відзначив Зеленський.

Глава держави побажав новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Британії на світовій арені.