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Зеленський прокоментував зміну влади у Великій Британії

05 липня 2024, 12:57
Зеленський прокоментував зміну влади у Великій Британії
Володимир Зеленський
Глава держави привітав Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера з переконливою перемогою на виборах.
Президент Володимир Зеленський сподівається на партнерство з новим урядом Великої Британії за підсумками дострокових парламентських виборів.
 
Про це глава держави повідомив у мережі X (Twitter).
 
Зокрема, Зеленський привітав Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера з переконливою перемогою на виборах.
 
"Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", - відзначив Зеленський.
 
Глава держави побажав новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Британії на світовій арені.
 
"З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", - додав Зеленський.
 
Окрім того, президент висловив вдячність доброму другу Ріші Сунаку за незмінну підтримку від уряду Великої Британії під його керівництвом.
 
"Танки Challenger, ракети Storm Shadow, тренування наших пілотів на F-16 і перша двостороння безпекова угода – це лише деякі з наших спільних досягнень, які Україна ніколи не забуде", - наголосив Зеленський.

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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