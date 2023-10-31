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ПОЛІТИКА

Зеленський пропонує розірвати консульську угоду з рф

31 жовтня 2023, 21:26
Зеленський пропонує розірвати консульську угоду з рф
Президент вніс на розгляд Парламенту відповідний законопроєкт.

Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту розірвати консульську угоду між Україною та рф. Відповідний законопроект вже внесено у Верховну раду.

Про це йдеться на офіційному порталі Ради.

Текст законопроекту ще не з'явився на сайті парламенту. Наразі документ передано на розгляд керівництву Ради.

Консульська угода - це документ, який регулює консульські відносини між державами. Консульська угода між Україною та рф була підписана у січні 1993 року, а набула чинності у листопаді 1995 року.

Угода регулювала питання відкриття консульств, призначення і допущення глав консульських установ, а також консульські функції.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення російської армії Україна розірвала дипломатичні відносини з росією.

У результаті розриву дипвідносин обидві сторони залишилися без можливості двосторонньої комунікації у дипломатичній площині. Дипломатичні відносини між країнами відбуваються за посередництва третіх країн. Крім того, свою діяльність припинили українські та російські дипломати в Україні та рф.

Зеленський.угода з рфвійна

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