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ПОЛІТИКА

Зеленський просить США про ліцензію на виробництво Patriot, але відповіді немає

18 грудня 2024, 17:21
Зеленський просить США про ліцензію на виробництво Patriot, але відповіді немає
president.gov.ua
За словами президента, країна все ще потребує системи ППО, але дозволу на їх виробництво не отримала.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кілька разів просив у США надати Україні ліцензію на виробництво систем протиповітряної оборони "Patriot", однак не отримав відповіді.

Таку заяву він зробив під час інтерв'ю Le Parisien, опублікованому в середу.

"Скільки разів я говорив зі Сполученими Штатами Америки. Я дуже просив: дайте нам ліцензії на виробництво "Patriot". І начебто ніхто не проти, ніхто жодного разу мені не сказав - ні, ми вам не дамо. Але досі ми нічого не отримали", - сказав президент

Він додав, що навіть попри те, що війна затягнулась на три роки, Україна досі не отримала ту кількість систем, яка потрібна для її захисту.

"Мені казали, що не вистачає потужностей виробляти ці системи, що є багато країн у світі, які також у черзі (на їх отримання – ред.), є контракти. Я тоді дуже просив, дайте нам ліцензії і заморожені російські активи, ми будемо виробляти системи ППО і іншу зброю. Ми будемо брати ці гроші і виробляти зброю. Поки що є те, що є", - пояснив Зеленський ситуацію в цілому.

Він зауважив, що Україні треба більше систем протиповітряної оборони, більше побудови фізичного захисту, а також більше далекобійних можливостей для військових.

"Тому що путін зменшує удари по Україні в той момент, коли ти починаєш бити по території рф. Він дуже боїться, що його суспільство буде цим незадоволено. Він дуже боїться, що він може втратити електрику і газопостачання. З такими варварами треба діяти зрозумілими для нього методами", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, системи Patriot є однією з головних потреб українських захисників, оскільки вони можуть збивати не тільки крилаті ракети, а й балістичні.

СШАвійнаPatriotВолодимир Зеленський

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