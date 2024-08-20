Зеленський просив союзників допомогти з поверненням військовозобов'язаних, але ті відмовили – Bloomberg

Вони заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна.

Президент України Володимир Зеленський звертався до керівництва країн, куди виїхали від війни українці, з проханням посприяти поверненню на батьківщину чоловіків призовного віку, але ті не погодилися.

За даними видання, Зеленський обговорював це питання на двосторонніх зустрічах із західними партнерами. Але вони заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна.

Bloomberg зазначає, що для такої відмови є також економічна причина, особливо у країнах, лідери яких останніми роками були налаштовані проти імміграції. Наприклад, компанії вимушені шукати способи заповнити робочі місця на нещодавно збудованих заводах із виробництва автомобілів чи акумуляторів.

Крім того, українські біженці в Польщі, наприклад, переважно забезпечують себе самі: 80% їхніх доходів – це зарплати на місцевих роботах. У Чехії українські біженці сплатили майже вдвічі більше податків у першому кварталі цього року, ніж отримали у вигляді соціальної допомоги. Країна також має найнижчий рівень безробіття в Європейському союзі – 2,7%, що ускладнює пошук працівників.

Голова основної лобістської групи чеської роздрібної торгівлі й індустрії гостинності Томаш Проуза розповів, що багато чеських компаній залежить від навичок і працьовитості українських біженців. Будівельна галузь, за його словами, "повністю б зупинилася" без українських працівників.