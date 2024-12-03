Зеленський провів чергове засідання Ставки: про що говорили

Говорили про виробництво ракет та зброї в Україні

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у Telegram.

Президент заслухав доповіді щодо контрактів для виробництва зброї в Україні. Також він повідомив про суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети.

"Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання", - зазначив Зеленський.