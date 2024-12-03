Зеленський провів чергове засідання Ставки: про що говорили
03 грудня 2024, 16:31
Говорили про виробництво ракет та зброї в Україні
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це він повідомив у Telegram.
Президент заслухав доповіді щодо контрактів для виробництва зброї в Україні. Також він повідомив про суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети.
"Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання", - зазначив Зеленський.
Він також заслухав доповідь щодо випробування нових типів ракет, а також завдання по контрактах на виробництво артилерії.
"Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", - сказав президент.
Також Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил. Вони доповідали президдентові щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт, а також визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України.