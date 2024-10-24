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​Зеленський провів чергову Ставку і доручив готувати внутрішній План посилення України

24 жовтня 2024, 18:33
​Зеленський провів чергову Ставку і доручив готувати внутрішній План посилення України
На засіданні також детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки.
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача і доручив підготувати визначені частини внутрішнього Плану посилення України.
 
Про це він повідомив у Telegram. 
 
"Провів Ставку. Детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Доповідали урядовці - Мінрегіон та Міненерго. Також - Повітряні сили. Особлива увага - до підготовки прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості. Дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими", - написав Зеленський.
 
Зеленський зазначив, що на Ставці були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки, був звіт щодо будівництва фортифікацій". 
 
"Є напрямки, які мають бути посилені. За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО", - наголосив він.
 
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