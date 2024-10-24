​Зеленський провів чергову Ставку і доручив готувати внутрішній План посилення України

На засіданні також детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача і доручив підготувати визначені частини внутрішнього Плану посилення України.

Про це він повідомив у Telegram.

"Провів Ставку. Детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Доповідали урядовці - Мінрегіон та Міненерго. Також - Повітряні сили. Особлива увага - до підготовки прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості. Дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими", - написав Зеленський.