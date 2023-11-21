​Зеленський провів двосторонні зустрічі з президентами Європейської ради і Молдови

Йшлося, зокрема, про український експорт територією Молдови.

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонні зустрічі з президентами Європейської ради Шарлем Мішелем і Молдови Маєю Санду, які перебувають у нашій державі з візитом.

Про це йдеться на сайті Президента.

Зеленський подякував Мішелю за візит у День Гідності та Свободи і відзначив важливість допомоги від європейських партнерів. Також він висловив сподівання про позитивне рішення саміту ЄС у грудні щодо України.

"Я радий усім результатам нашої великої роботи. Усіх нас – парламенту, уряду – щодо імплементації всіх рекомендацій Європейської комісії. Ми справді розраховуємо на потужне рішення в грудні", – сказав Президент.

Зеленський додав, що наша держава також розраховує на продовження фінансової та військової допомоги.

На зустрічі з Маєю Санду глава держави відзначив важливість подальшого розвитку спільних інфраструктурних проєктів. Президенти обговорили, зокрема, розширення можливостей українського експорту, зокрема територією Молдови.

"Україна та Молдова мають спільну мету – членство у Європейському Союзі. І спільно рухаються до реалізації цієї мети. Дуже символічно, що зараз, через десять років після нашої Революції Гідності, ми разом. Ми разом додаємо результатів для наших країн і зміцнюємо і наш регіон, і всю Європу", – зазначив Зеленський.

Президенти обговорили питання безпеки, а також виклики, які постають перед Україною та Молдовою в зимовий період, і скоординували кроки щодо двосторонньої співпраці в енергетичній галузі.