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Зеленський провів із Трюдо першу міжнародну розмову в новому році

01 січня 2024, 20:33
Зеленський провів із Трюдо першу міжнародну розмову в новому році
Володимир Зеленський
Він подякував прем'єру Канади за постачання додаткових NASAMS.

Президент України Володимир Зеленський 1 січня провів розмову із главою уряду Канади Джастіном Трюдо.

Про це Зеленський поінформував  в Х (twitter).

"Розпочали рік із роботи над зміцненням нашої оборони, зокрема над посиленням українського повітряного щита. Провів першу міжнародну розмову – із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо", – написав президент.

Передусім спілкувалися на безпекову тематику. Поінформував Джастіна про російські удари по наших містах і селах: постійний ракетний терор, удари Shahed. Лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об'єктів.

Зеленський висловив подяку Трюдо за "готовність допомагати в посиленні захисту українського неба", зокрема за постачання додаткових NASAMS – систем і ракет до них.

"Обговорили роботу над безпековими гарантіями, домовилися, що наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди. Розмовляли й про підготовку четвертої зустрічі радників, які працюють для реалізації формули миру", – розповів президент.

Зеленський також висловив подяку Трюдо й за запевнення, що наступного року допомога від Канади для України "збережеться як у тому, що необхідно для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері".

"Ми цінуємо взаємодію з Канадою і вдячні за кожен прояв підтримки нашої держави, нашої незалежності", – резюмував президент України.

війна в Україніросія окупантиТрюдоЗеленський.

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