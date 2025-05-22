Зеленський провів нараду, на якій обговорили обмін "1000 на 1000"
22 травня 2025, 15:33
фото: Офіс президента України
За словами Зеленського, під час наради були доповіді щодо контактів із російською стороною
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими з росією у форматі "1000 на 1000". Аналізуються списки, які подала російська сторона.
Про це повідомляє Telegram-канал президента.
"Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", - заявив президент.
За словами Зеленського, під час наради були доповіді щодо контактів із російською стороною. Він додав, що реалізацію обміну контролює голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.
Також залучені:
- Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони;
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- Служба безпеки України (СБУ);
- Служба зовнішньої розвідки (СЗР);
- Міністерство внутрішніх справ (МВС);
- уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
- команда Офісу президента.
"Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі", - відзначив Зеленський.