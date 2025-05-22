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Зеленський провів нараду, на якій обговорили обмін "1000 на 1000"

22 травня 2025, 15:33
Зеленський провів нараду, на якій обговорили обмін
фото: Офіс президента України
За словами Зеленського, під час наради були доповіді щодо контактів із російською стороною
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими з росією у форматі "1000 на 1000". Аналізуються списки, які подала російська сторона.
 
Про це повідомляє Telegram-канал президента.
 
"Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", - заявив президент.
 
За словами Зеленського, під час наради були доповіді щодо контактів із російською стороною. Він додав, що реалізацію обміну контролює голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.
 
Також залучені:
 
  • Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони;
  •  
  • Служба безпеки України (СБУ);
  • Служба зовнішньої розвідки (СЗР);
  • Міністерство внутрішніх справ (МВС);
  • уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
  • команда Офісу президента.

"Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі", - відзначив Зеленський.

 

Володимир Зеленськийросія окупантивійна в Україні

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