Зеленський провів нараду, на якій обговорили обмін "1000 на 1000"

За словами Зеленського, під час наради були доповіді щодо контактів із російською стороною

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими з росією у форматі "1000 на 1000". Аналізуються списки, які подала російська сторона.

"Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", - заявив президент.

За словами Зеленського, під час наради були доповіді щодо контактів із російською стороною. Він додав, що реалізацію обміну контролює голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.

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