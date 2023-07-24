Зеленський провів нараду щодо експорту зерна

За словами глави держави, Україна готується до будь-якого розвитку подій.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції.

Про це глава держави написав у Телеграм-каналі.

За його словами, Україна готується до будь-якого розвитку подій, проте вірить у домовленості з Європейською комісією.

“Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме. Ми тримаємо зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме”, - наголосив Володимир Зеленський.