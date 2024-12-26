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Зеленський провів нараду щодо повернення українців з-за кордону

26 грудня 2024, 21:33
Зеленський провів нараду щодо повернення українців з-за кордону
За його словами, головна задача на сьогодні - створити всі необхідні економічні, соціальні стимули для українців працювати в Україні
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо повернення українців, які виїхали за кордон через війну. Обговорили рішення, необхідні для створення економічних та соціальних стимулів для громадян працювати в Україні.
 
Про це ідеться у вечірньому зверненні глави держави.
 
"Сьогодні ж багато уваги було і щодо внутрішніх питань - тих рішень, тих новацій, які потрібні в перспективі, щоб Україна мала можливість повернути якнайбільше наших людей, які виїхали через війну", - сказав Зеленський.
 
За його словами, головна задача на сьогодні - створити всі необхідні економічні, соціальні стимули для українців працювати в Україні та "робити для України більше потенціалу, щоб бути на рівних у глобальній конкуренції".
 
Президент зазначив, що український народ довів свою сміливість і може продемонструвати світові свою можливість відновлюватися та відбудовуватися з руїн.
 
"Я провів сьогодні нараду щодо цього - були віцепрем’єр-міністри Чернишов, Федоров та Кулеба, команда Офісу. Ми готуємося на завтра ще додаткові розмови з представниками українського бізнесу - про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання", - розповів Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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