Зеленський провів низку важливих зустрічей у Римі

Зеленський провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом і заявив що у цієї зустрічі є потенціал стати історичною.

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня перебував у Римі, де взяв участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском і провів низку важливих зустрічей із західними лідерами.

Перед похороном Зеленський зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Під час переговорів сторони обговорили війну в Україні, подальшу підтримку української держави та перспективи досягнення тривалого миру. Спочатку планувалося, що зустріч продовжиться після церемонії, однак, за інформацією Sky News та речника Зеленського, друга розмова не відбулася через щільний графік обох президентів. Відомо, що Трамп швидко повернувся до аеропорту після поховальної служби, хоча встиг провести коротку бесіду з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Крім того, Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у резиденції британського посла в Італії. Серед тем обговорення були подальша підтримка України у війні з росією та результати зустрічі із президентом США.

Також президент України зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, лідери обговорили "продовження мирних зусиль" для припинення російської агресії проти України.

Візит Зеленського до Риму став важливим етапом у координації міжнародної підтримки України на тлі триваючої війни.