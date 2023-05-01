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Зеленський провів переговори із прем'єром Нової Зеландії

01 травня 2023, 13:55
Зеленський провів переговори із прем'єром Нової Зеландії
Володимир Зеленський
Сторони обговорили продовження підготовки українських військових інструкторами з Нової Зеландії та подальшу співпрацю в обороні та гуманітарці.

У понеділок, 1 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нової Зеландії Крісом Гіпкінсом.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Подякував за участь Новій Зеландії у підготовці наших військових. Ми розраховуємо на її продовження, а також на подальшу співпрацю в обороні та гуманітарці. Обговорили необхідність подальшої консолідації країн Тихоокеанського регіону щодо підтримки України", - зазначив Зеленський.

Нова Зеландія систематично підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення рф. Торік, у листопаді до Києва приїжджав міністр оборони Нової Зеландії. Він запевнив у підтримці України.  

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