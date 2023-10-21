Зеленський провів переговори з турецьким лідером Ердоганом

Лідери говорили, зокрема, про ситуацію на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський та глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову. Сторони обговорили наступний раунд переговорів щодо "Формули миру".

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

"Туреччина братиме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію. Продовольча безпека. Попри зрив росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна залишається відданою своїй життєво важливій ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки та забезпечує роботу Чорноморського зернового коридору", - зазначив Зеленський.

Глава Української держави подякував Анкарі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Лідери двох держав обговорили також ситуацію на Близькому Сході.

За словами Зеленського, Україна та Туреччина погодилися з необхідністю забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права.