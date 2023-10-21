Зеленський провів переговори з турецьким лідером Ердоганом
Президент України Володимир Зеленський та глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову. Сторони обговорили наступний раунд переговорів щодо "Формули миру".
Про це повідомив Зеленський у Telegram.
"Туреччина братиме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію. Продовольча безпека. Попри зрив росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна залишається відданою своїй життєво важливій ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки та забезпечує роботу Чорноморського зернового коридору", - зазначив Зеленський.
Глава Української держави подякував Анкарі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Лідери двох держав обговорили також ситуацію на Близькому Сході.
За словами Зеленського, Україна та Туреччина погодилися з необхідністю забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права.