Зеленський провів перестановки у складі Ставки Верховного Головнокомандувача

Глава держави постановив вивести зі складу Ставки Кубракова, Лупанчука і Рудя.

Президент України Володимир Зеленський провів зміни у Ставці Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться у відповідному указі, розміщеному на сайті президента.

Зокрема до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача введено двох нових осіб:

командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Трепака Олександра

начальника Управління державної охорони України Олексія Морозова

Також глава держави постановив вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука, Сергія Рудя.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.