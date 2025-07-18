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Зеленський провів першу нараду з Умєровим після його призначення секретарем РНБО

18 липня 2025, 12:09
Зеленський провів першу нараду з Умєровим після його призначення секретарем РНБО
Володимир Зеленський
Президент доручив Умєрову провести аудит виконаних рішень Ради національної безпеки і оборони й Ставки

Президент Володимир Зеленський поставив завдання перед новим секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Серед них – переговори з партнерам, аудит рішень РНБО та Ставки верховного головнокомандувача.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Глава України повідомив, що вони з Рустемом Умєровим обговорили роботу Ради національної безпеки і оборони України, Ставки, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах. Зеленський поставив перед новим секретарем РНБО три завдання.
 
"Перше – продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї. Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів", – каже він.
 
Також Умєров має проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки. За словами Зеленського, потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України.
 
"Третє – активізувати перемовний трек. Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", – додав президент.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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