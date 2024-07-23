Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Естонії

Зеленський та Міхал домовилися зустрітися за першої нагоди.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Крістеном Міхалом у його перший день на посаді прем’єр-міністра Естонії.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

Зокрема, український президент побажав політику наснаги в роботі задля процвітання його країни.

"Естонія – один із найпринциповіших наших союзників. Ми вдячні, що щорічна оборонна підтримка України залишається на рівні 0,25% ВВП. Вона має довгостроковий стратегічний характер і є чудовим прикладом для інших партнерів", – каже він.