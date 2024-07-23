Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Естонії
23 липня 2024, 20:35
Володимир Зеленський
Зеленський та Міхал домовилися зустрітися за першої нагоди.
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Крістеном Міхалом у його перший день на посаді прем’єр-міністра Естонії.
Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.
Зокрема, український президент побажав політику наснаги в роботі задля процвітання його країни.
"Естонія – один із найпринциповіших наших союзників. Ми вдячні, що щорічна оборонна підтримка України залишається на рівні 0,25% ВВП. Вона має довгостроковий стратегічний характер і є чудовим прикладом для інших партнерів", – каже він.
Політики обговорили продовження співпраці, зокрема між нашими оборонними компаніями, та домовилися зустрітися за першої нагоди.
"Крістен Міхал також запевнив мене у збереженні підтримки на шляху до ЄС і НАТО", – додав Зеленський.