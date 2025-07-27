Зеленський провів розмову із Макроном: подробиці

Говорили про ППО, постачання ракет та виробництво дронів

Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час розмови глави держав обговорили постачання ракет для України, а також виробництво українських безпілотників.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Під час спілкування президенти обговорили основні оборонні потреби Украхни. Зокрема, обговорили зміцнення ППО. "Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale".

Також глави держав обговорили фінансування виробництва українських дронів усіх типів. "Франція готова нам із цим допомагати, будемо працювати разом".