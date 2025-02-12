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Зеленський провів розмову із Трампом

12 лютого 2025, 20:09
Зеленський провів розмову із Трампом
Володимир Зеленський
Розмова тривала приблизно годину, кажуть в ОП
Президент України Володимир Зеленський провів 12 лютого телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.
 
Про це повідомив речник Зеленського Сергій Нікіфоров
 
У пресслужбі Зеленського зазначили, що розмова президентів США й України тривала приблизно годину.
 
Згодом, у Telegram Зеленський повідомив деталі розмови.
 
"Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом", ідеться у повідомленні.
 
За словами президента також обговорили розмову зі Скотом Бессентом і підготовку  нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з путіним. 
 
"Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі,"- наголосив Зеленський.
 
Перед цим Трамп говорив із нелегітимним президентом рфї путіним. Під час розмови обговорювали, зокрема, війну росії проти України й варіанти її припинення.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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