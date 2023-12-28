Йшлося про роботу над формулою миру.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 28 грудня.

За його словами, йшлося про роботу над формулою миру.

"Подякував за привітання для України та українців із Різдвом, за побажання миру – справедливого миру для всіх нас. Обговорили нашу спільну роботу щодо Формули миру – понад 80 держав уже в процесі на рівні своїх представників. Буде більше", наголосив Президент.

Президент також висловив вдячність Ватикану за "підтримку нашої роботи".