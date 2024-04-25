Зеленський провів Ставку, на якій обговорив три важливі питання

Прем’єр Шмигаль детального доповів президенту про захист життєво необхідних об’єктів України.

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому йшлося про захист України, фронт та посилення вітчизняного виробництва.

Про це президент повідомив у Telegram-каналі.

За словами Зеленського, прем’єр Денис Шмигаль детального доповів йому про прикриття життєво необхідних для країни об’єктів.

"Була велика й детальна доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", – написав президент.

Також Зеленський повідомив, що отримав зведення з фронту. Зокрема, інформацію з основних напрямків, де ведуться найактивніше бойові дії, про ймовірні плани окупантів та забезпечення українського війська всім необхідним.

Крім того, очільник України наголосив на продовженні підсиленні вітчизняних виробників.

"У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", – додав він.