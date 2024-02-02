Зеленський провів Ставку: обговорили ситуацію на фронті та виробництво дронів

Під час засідання Ставки обговорили низку важливих питань.

Президент Володимир Зеленський 2 лютого провів засідання Ставки, де обговорили українське виробництво дронів та снарядів, енергетику та будівництво фортифікаційних споруд та ситуацію на фронті.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

Перше – українське виробництво дронів.

План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання. Під час доповіді віце-премʼєр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров розповів, що за цей рік більше 90% дронів на фронті вітчизняного виробництва.

"Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає", — зазначив Зеленський.

Друге питання – снаряди. Виробництво та імпорт.

"Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників", — додав президент.

Третє – ситуація на фронті. Всі ключові напрямки.

На ставці обговорили ситуацію на фронті: "Всі ключові напрямки. Авдіївка – особливо складно".

Доповідали головкомандувач Валерій Залужний та командувачі за напрямками – Москальов, Cирський.

Четверте питання – фортифікації.

"Нарощування фортифікаційних споруд". Заслухали доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля щодо фінансування та міністра оборони щодо термінів виконання завдань.

П'яте питання на ставці – енергетика.

"Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки. Детальні доповіді. Уряд – Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії – Чернишов, Кудрицький".

Зазначається, що цей опалювальний сезон Україна проходить стабільно.