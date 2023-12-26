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Зеленський провів Ставку: про що говорили

26 грудня 2023, 13:45
Зеленський провів Ставку: про що говорили
Володимир Зеленський
На Ставці розглядалися ключові питання, зокрема щодо виробництва зброї та ситуації на фронті.

Президент України Володимир Зеленський 26 грудня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де розглядалися, зокрема виробництво зброї та ситуація на фронті.  

Про це він повідомив у Telegram.

"Багато деталей, переважно щодо планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки. Доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, погодження від Генерального штабу. Розподіл замовлень, збільшення кількості виробників. Нині вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів. 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо", - зазначив він.

За словами президента, окрему увага приділили виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. 

На Ставці доповідали Головком та командувачі напрямків щодо ситуації на фронті.

"Конкретні позиції, конкретні потреби", - зазначив він.

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