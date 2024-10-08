Зеленський провів Ставку, присвячену потребам армії

Члени Ставки визначили пріоритети для українського оборонно-промислового комплексу на наступний рік.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Засідання було присвячене питанням забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський заслухав доповідь головно командувача Збройних сил Олександра Сирського. Зокрема, йшлося про потреби армії до кінця року та на перспективу.

"Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно", – пояснив він.