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Зеленський провів Ставку, присвячену потребам армії

08 жовтня 2024, 18:07
Зеленський провів Ставку, присвячену потребам армії
фото: president.gov.ua/Офіс президента
Члени Ставки визначили пріоритети для українського оборонно-промислового комплексу на наступний рік.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Засідання було присвячене питанням забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський заслухав доповідь головно командувача Збройних сил Олександра Сирського. Зокрема, йшлося про потреби армії до кінця року та на перспективу.
 
"Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно", – пояснив він.
 
Також доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін тощо.
 
"Визначили пріоритети для нашого оборонно-промислового комплексу на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", – додав президент.

 

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