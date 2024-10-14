Зеленський провів Ставку щодо ситуації на фронті

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача щодо ситуації на фронті, зокрема Покровський напрямок, а також оборону ЗСУ на Курщині.

Зеленський зазначив, що заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації.

"Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", — повідомив президент.

Також під час Ставки глава держави провів аналітичний аналіз із представниками ГУР МО та СЗР щодо того, хто саме допомагає росії "вести її загарбницьку війну проти України — військово, економічно, політично, відкрито та приховано — та яких кроків потрібно вжити нам, нашим партнерам, щоб послабити ці злочинні союзи".

Президент заслухав доповідь Міністерства оборони щодо контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій наших ключових партнерів в український ОПК.