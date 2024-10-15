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Зеленський провів Ставку з питань енергетики

15 жовтня 2024, 18:32
Зеленський провів Ставку з питань енергетики
Посилять ППО у прикордонних і прифронтових регіонах.
Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій говорили про енергетику і комплексну підготовку до зими. 
 
Про це він написав у Telegram.
 
За словами глави держави, доповідали усі, хто залучений у цій сфері: Нафтогаз, Укренерго, міністерства енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряні сили ЗСУ, обласні військові адміністрації. 
 
"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах. Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень", - розповів Зеленський.
 
Він додав, що також триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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