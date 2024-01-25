Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Словенії

Країну запросили приєднатися до Глобального саміту миру.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільницею Словенії Наташею Пірц Мусар.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, під час бесіди йшлося про співпрацю в межах формули миру, актуальні оборонні потреби України та початок роботи над двостороннім документом щодо безпекових гарантій (Словенія, як відомо, торік у серпні приєдналася до вільнюської декларації G7).

"Привітав Словенію з початком непостійного членства в Раді Безпеки ООН. Сподіваюся, словенська делегація матиме сильний голос на підтримку України", - зазначив глава держави.

Він додав, що Словенія взяла участь у створенні реабілітаційних центрів у Харкові й на Житомирщині, а також у реконструкції лікарні в Ізюмі.

Зеленський запросив країну взяти участь у Глобальному саміті миру.