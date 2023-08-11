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Зеленський провів телефонну розмову із президентом Замбії

11 серпня 2023, 17:33
Зеленський провів телефонну розмову із президентом Замбії
Фото: Google
Обговорили формулу миру та "зернову угоду".

Президент Володимир Хеленський провів телефонну розмову з колегою із Замбії Хакаінде Хічілемою. Політики обговорили українську формулу миру та необхідність продовження "зернової угоди".

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Формула миру актуальна як ніколи. Це єдиний шлях до справедливого миру та стабільності у світі, які можна взяти за основу. І ми працюємо з партнерами над підготовкою Глобального саміту миру", — зазначив Зеленський.

Президент вказав, що запропонував Замбії взяти участь у реалізації формули миру та долучитися до наступної зустрічі на рівні радників і до підготовки Глобального саміту миру.

Також політики обговорили необхідність продовження Чорноморської зернової ініціативи.

"Ми повинні разом покласти край російським спробам використовувати їжу як зброю, а також російському шантажуванню світу голодом і високими цінами на продукти", — підкреслив глава держави.

Окрім цього, як додав Зеленський, поспілкувалися з Хічілемою про проведення саміту Україна — Африка та наступні міжнародні заходи.

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