Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Зеленський підкреслив лідерство США у питанні глобальної консолідації підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та подякував йому за привітання з Днем Незалежності.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Володимира Зеленського у Facebook.

Під час переговорів Зеленський підкреслив лідерство США у питанні глобальної консолідації підтримки України.

"Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра. Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися", - зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський висловив вдячність президенту Джо Байдену, Конгресу США та американському народу за допомогу, наголосивши, що "ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей".