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Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

25 серпня 2023, 08:25
Зеленський провів телефонну розмову з Байденом
Володимир Зеленський
Зеленський підкреслив лідерство США у питанні глобальної консолідації підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з  президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та подякував йому за привітання з Днем Незалежності.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Володимира Зеленського у Facebook.

Під час переговорів Зеленський підкреслив лідерство США у питанні глобальної консолідації підтримки України.

"Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра. Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися", - зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський висловив вдячність президенту Джо Байдену, Конгресу США та американському народу за допомогу, наголосивши, що "ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей".

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