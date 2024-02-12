Зеленський провів засідання першої Ставки в оновленому складі

На засіданні вирішили збільшити кількість і спроможності мобільних вогневих груп.

Відбулося перше засідання Ставки Верховного Головнокомандувача в оновленому складі.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

На ній доповідали Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич, а також представники розвідок і командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ.

"Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору. Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ", - розповів Зеленський.

Крім того, були доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Йшлося про подальшу розбудову багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання.

За словами глави держави, на Ставці ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.