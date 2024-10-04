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Зеленський провів засідання ставки в Сумській області

04 жовтня 2024, 19:57
Зеленський провів засідання ставки в Сумській області
Фото: скриншот
Говорили про захист інфраструктури та енергетики.
Під час візиту на Сумщину президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де заслухав доповіді щодо посилення захисту прикордонних регіонів та енергетики.
 
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
 
"Чергову Ставку провів на Сумщині. Два основних питання, які в цьому регіоні, як і в інших прифронтових, тісно повʼязані, – це ППО та енергетика. Заслухав доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка та командувача Повітряного командування "Схід" Івана Теребухи щодо заходів, яких Повітряні сили вживають для посилення захисту конкретно Сумщини, інших прикордонних регіонів та всієї нашої держави", — зазнчив президент.
 
Глава держави також заслухав доповіді енергетиків та міністра Германа Галущенка щодо відновлення електропостачання у Сумах та в громадах району та убезпечення обʼєктів генерації та розподілу, підготовки резервного обладнання на зиму.
 
"Також отримав доповідь Головкома Олександра Сирського. Раніше сьогодні ми разом відвідали героїчну 82-гу бригаду. На Ставці Головком доповів про загальну обстановку на фронті та найскладніші напрямки, перебіг Курської операції, надходження техніки та снарядів на фронт, комплектацію бригад", — додав президент.
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