Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: які питання розглянули

Основне питання, яке обговорювалося, - дії наших Сил оборони.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

За словами Зеленського, було обговорено багато питань, зокрема - дії наших Сил оборони. Готується чергова зустріч у форматі “Рамштайн”

"Почав сьогоднішній день із засідання Ставки. Багато питань.

Передова – дії наших сил оборони, те, що вдається, і те, чого маємо досягнути.

Командувачі напрямків – "Хортиці", "Таврії", "Одеси", "Півночі", – Головком Залужний – усі доповіли про актуальну ситуацію.

Окремо на Ставці – постачання боєприпасів для наших воїнів. Сьогодні було більш детально щодо цього: не лише постачання, а й усе те, що стосується виробництва – і державою, і приватними компаніями. Були доповіді міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна, міністра оборони Резнікова, командувача Сил логістики Гуляка.

Провів нараду з головою уряду Шмигалем щодо підсумків його поїздки в Канаду та Сполучені Штати, зустрічей – передусім задля фінансової підтримки України партнерами. Результати вагомі. Це стосується і відносин з МВФ, і з іншими міжнародними інституціями, двосторонніх відносин із Канадою та Америкою.

Дякую всім нашим партнерам, які незмінно допомагають!

До речі, вже готуємось і до чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Провів підготовчі наради. І очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не лише для себе, не лише для України, а й для всієї нашої антивоєнної коаліції.

Агресор має програти. І це наша спільна відповідальність із партнерами – виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити.

Підписав указ про відзначення державними нагородами наших воїнів. 127 бійців ЗСУ… З них 68 – посмертно.

Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик – щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати і щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї.

Хочу сьогодні особливо відзначити наших воїнів із 5-ї окремої штурмової бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади – за активні й успішні штурмові дії в Бахмуті. Дякую 214-му стрілецькому батальйону за потужні удари по ворогу під Бахмутом!

92-га окрема механізована бригада – дякую за результат на Луганщині!

Донецький напрямок… Бійці 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-ї окремої артилерійської бригади. Десантники "Сімдесятдевʼятки". Воїни 74-го окремого розвідбату, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка… Дякую всім вам!

На Запоріжжі є за що відзначити воїнів 128-ї окремої штурмової Закарпатської бригади. Молодці!

Кожен знищений ворог зараз – це звільнений метр української землі завтра.

І ще одне.

Вчора у Словʼянську завершилася пошуково-рятувальна операція після удару російських терористів по житлових будинках. Я хочу відзначити наших людей, які разом із колегами на місці робили все можливе… Попри загрозу повторних ударів, попри всі складнощі робили все можливе, щоб урятувати якнайбільше життів.

Дякую сержанту Ярославу Плецькому, старшому сержанту Віктору Гергелю, старшому лейтенанту Богдану Гаврилову та підполковнику Михайлу Загнітку, усім, хто брав участь у цій операції.

Дякую кожному й кожній у великому колективі ДСНС України, хто працює заради людей!

Слава нашим воїнам!

Вічна памʼять усім, чиє життя забрав російський терор!"